Torna la raccolta del Banco Farmaceutico: volontari nelle farmacie di Campobasso e Venafro

Torna, dal 7 al 13 febbraio, l’appuntamento con la Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico, giunta alla ventitreesima edizione. Sono ormai anni che le persone in condizione di povertà sanitaria si trovano in una situazione di emergenza, situazione che non ha fatto altro che aggravarsi a causa del Covid. Solo nel 2022 sono state 390 mila le persone costrette chiedere aiuto a una delle 1.806 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure1.

Anche quest’anno, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM aderisce all’iniziativa di raccolta dei farmaci, che vedrà i volontari del Raggruppamento Molise a disposizione presso le farmacie di Campobasso (Cb) e Venafro (Is) per aiutare a scegliere i farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

Chiunque potrà contribuire all’iniziativa acquistando un prodotto da banco o un medicinale senza obbligo di prescrizione presso una delle farmacie che aderiscono all’iniziativa e consegnarlo ai volontari CISOM presenti all’interno dell’esercizio. I volontari del Gruppo CISOM, saranno presenti su turni, presso la Farmacia Cipolla, corso Mazzini 20/22 Campobasso: 10 febbraio dalle ore 17 alle ore 20; 11 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Farmacia Santa Daria, via Campania,3 Venafro (IS) 11 febbraio dalle ore 8 alle ore 20.