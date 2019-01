Torna la neve nel capoluogo, nuova allerta della Protezione Civile

CAMPOBASSO

Secondo gli esperti di MeteoinMolise la dama bianca tornerà a fare la sua comparsa anche nel capoluogo. La pioggia di questi giorni non ha fatto in tempo a “squagliare” gli ultimi residui della scorsa nevicata che già la Protezione Cvile del Molise ha emanato una nuova allerta “gialla” a seguito delle previste precipitazioni attese già a partire da questa notte e per le successive 24-36 ore. “Nevicate fino ai 700-900 m in calo serale fino ai 400-

600 m oggi, con apporti al suolo da deboli a moderati, e fino a 300-500 m domani, con apporti al suolo da deboli a moderati”, questa l’allerta diramata dalla protezione Civile del Molise. Anche se secondo gli esperti le precipitazioni non dovrebbero essere abbondanti.

Intanto, in Alto Molise diversi gli accumuli di neve al suolo anche nei giorni scorsi che hanno causato non pochi problemi agli automobilisti.