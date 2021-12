Torna la neve in Molise, nelle prossime ore attesa anche a Campobasso

La neve è tornata ad imbiancare i tetti di Capracotta e Campitello Matese. Da questa notte, 6 dicembre, lievi nevicate sulle due città dell’alto Molise per effetto di una perturbazione che sta interessando anche la nostra regione.

La perturbazione sta portando un nuovo crollo delle temperature su tutta la regione e nevicate che sono attese anche in collina e alle quote più basse.

Una spolverata è prevista anche sul capoluogo di regione mentre in basso Molise è il vento e la pioggia a farla da padrone in questo inizio di settimana. (Foto nella gallery di Meteo in Molise ed Emilia Mendozzi)