Torna la neve in Molise: lezioni sospese in alcuni comuni

Torna la neve in Molise così come annunciato dai meteorologi. Dopo una breve tregua dal maltempo la dama bianca è tornata ad imbiancare il Molise.

In alcuni comuni i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole: a Ripalimosani, causa neve, le attività didattiche in tutte le scuole pubbliche e private sono state sospese per la giornata di oggi, 5 marzo.

Stessa decisione anche da parte del sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio. “Lezioni sospese oggi, 5 marzo, per tutte le scuole del nostro territorio. Con il dirigente scolastico abbiamo deciso di evitare disagi anche se la precipitazione nevosa, al momento, non è intensa”.