Torna la neve in alto Molise, Capracotta imbiancata

La neve torna a fare capolino in Molise. Attualmente, così come riportato da meteoinmolise.com si segnala neve fino alla quota di 900-100 metri in Alto Molise. Nevica a Pietrabbondante, Capracotta, San Pietro Avellana, Vastogirardi, Pescopennataro, Rionero Sannitico e Campitello Matese. A Capracotta e Pescopennataro sono attualmente segnalati già 15 centimetri di coltre bianca.

La neve a Capracotta era prevista, ma non nelle quantità in cui è scesa. Ha regalato il solito spettacolo e così Capracotta da zona rossa in un attimo è tornata ad essere la regina delle nevi. Uno spettacolo che ogni volta lascia a bocca aperta.

Piove, invece, insistentemente sul resto della regione, ma al momento non si registrano particolari criticità.

Video Capracotta: pagina Facebook Neve appennino