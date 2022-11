Torna la magia delle luci di Larino: partenza l’8 dicembre (IL VIDEO)

E’ tutto pronto a Larino per l’edizione 2022 della Magia delle Luci, che negli ultimi anni era stata annullata a causa dei contagi provocati dalla pandemia. Undici le date che saranno organizzate: 8-10-11 dicembre, 17 e 18 dicembre, 26-29-30 dicembre 2022 e 1-5-6 gennaio 2023.

L’evento, che è stato anticipato dal video che pubblichiamo di seguito, è stato annunciato dall’associazione “Larino nel cuore” che anche quest’anno “promette di stupire i tanti visitatori e turisti che arrivano da diverse regioni per ammirare quella che, nel giro di poche edizioni, è diventata una delle manifestazioni di punta per Larino e per l’intero Molise, capace di attirare tantissimi turisti anche da fuori regione.

Le Luminarie di Larino “Magia di Luci” illumineranno in particolare il centro storico di Larino.