Torna la Befana in piazza Vittorio Veneto

TERMOLI

Arriva la befana a Termoli, torna la festa per i bambini in piazza Vittorio Veneto domenica 6 gennaio alle ore 12.

L’evento è organizzato dal Comune di Termoli e i Vigili del Fuoco e vede la partecipazione del Lions Club Tifernus e la Misericordia. Nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta nel pomeriggio del 2 gennaio il vicesindaco Maria Chimisso e il consigliere Michele Barile hanno sottolineato la virtuosa collaborazione che l’amministrazione comunale ha intrapreso con le varie forze dell’ordine e, in particolare con i Vigili del Fuoco che, come ha ricordato il vicesindaco Chimisso, sono considerati un po’ come angeli custodi dai bambini. Il consigliere Barile ha ricordato che il format adottato già lo scorso anno ha riscosso un grande successo e quindi verrà replicato ma con la presenza della Misericordia che proporrà a tutti i presenti le principali manovre di disostruzione delle vie aeree.

Il comandante del distaccamento di Termoli Aldo Ciccone ha spiegato che l’arrivo della befana si svolgerà nella mattinata a Campobasso, poi a Termoli e nel pomeriggio a Santa Croce di Magliano e che tante sono le iniziative volte ad avvicinare la popolazione e i bambini al corpo dei Vigili del Fuoco come ad esempio ‘pompieropoli’ che si svolgerà a Termoli in primavera.

Il caposquadra dei Vigili del Fuoco ha spiegato nei dettagli come avverrà l’evento, con la befana che imbragata e con l’ausilio di un’autoscala salirà sulla scuola Principe di Piemonte e poi da lì, sorvolerà i bambini sulla piazza lanciando caramelle. Poi, come lo scorso anno, scenderà tra la folla e si intratterrà con i più piccoli. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 13 gennaio 2019.