Torna in tv l’attrice termolese Maria Rosaria Russo con la fiction ‘Luce dei tuoi occhi’

Maria Rosaria Russo, attrice termolese, torna sul piccolo schermo, questa sera, mercoledi 22 settembre, in prima serata su Canal 5 con la fiction ‘Luce dei miei occhi’ che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction in sei puntate, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala. Maria Rosaria Russo è un’attrice molto apprezzata in Italia, soprattutto grazie ai suoi ruoli di spicco in alcune delle fiction più apprezzate del nostro palinsesto televisivo. Ma Maria Rosaria, oltre a queste, ha una lunga e ricca carriera, che l’ha vista cimentarsi anche in ruoli teatrali. Da circa dieci anni, Maria Rosaria è moglie del regista Giulio Manfredonia: i due si sono conosciuti grazie a un amico comune, l’attore Antonio Albanese. La coppia, solida e affiatata sia nella vita quotidiana sia professionalmente, ha avuto due gemelli.

La trama della fiction Mediaset si aprirà proprio seguendo le vicende di Emma, étoile internazionale che vive a New York e che ha lasciato la sua città da ragazza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bimba avuta da Davide (Bernardo Casertano), il grande amore della sua giovinezza. Una lettera anonima però interromperà la tranquillità di Emma: secondo la missiva, sua figlia è ancora viva, ha sedici anni, vive a Vicenza e fa la ballerina come lei. La donna, dunque, spinta dalla curiosità e dalla voglia di ritrovare sua figlia, farà ritorno a Vicenza e cercherà di trovare la ragazza guardando con attenzione negli occhi delle ballerine. Un viaggio che metterà Emma di fronte al suo passato, mentre all’orizzonte si apriranno nuovi scenari e anche un possibile nuovo amore:il professor Enrico Leoni, interpretato da Giuseppe Zeno.