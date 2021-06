Torna in Molise lo “Spettacolo Totale” targato MArteLive

È un anno molto importante il 2021, in cui MArteLive compie vent’anni e vogliamo festeggiarlo al meglio. L’organizzazione delle selezioni per la regione Molise è affidata all’associazione culturale e creativa Pachamama (Terra Madre) e al nucleo molisano di MArteLive, composto da: Teresa Mariano (socio fondatore dell’associazione Pachamama e referente regionale MArteLive), Eleonora Petti (segreteria centrale), Alessia D’Alessandro (coordinamento settori artistici), Valentina Veleno (fundraising & MArteCard), Stefano del Colle (produzione), Pietro Mignogna (grafica e social media) e Rossella Menotti (ufficio stampa e comunicazione). La presente edizione molisana del concorso vede la presenza di prestigiosi patrocini, concessi da: la Regione Molise, i Comuni di Campobasso, Fossalto, Mirabello Sannitico e Oratino, l’Università degli Studi del Molise, il Liceo Statale G. Maria Galanti di Campobasso, il Gruppo di Azione Locale (GAL) Molise, l’associazione Legambiente Molise. Il format “Spettacolo Totale” si fonda sul susseguirsi di diverse performances live di musica, teatro, danza e circo contemporaneo, mostre di pittura e fotografia, artigianato artistico, arte grafica, live painting e streetart, proiezioni, installazioni, reading e videoarte, volte a creare un’unica performance. Il concorso nazionale MArteLive è, quindi, un festival-concorso multi-artistico, le cui selezioni si tengono su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di scoprire e favorire giovani artisti emergenti e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale. I nostri contests offrono un’importante vetrina ai giovani artisti a cui verrà data la possibilità di entrare in contatto con professionisti del settore. I partecipanti potranno esporre le proprie opere e i propri lavori, esibendosi nelle performances in locations selezionate dallo staff MArteLive Italia, che garantirà la presenza di giurie qualificate. Il concorso è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità e di età compresa tra i 18 e 39 anni. I finalisti, provenienti da tutte le discipline artistiche che compongono il concorso, avranno la possibilità di partecipare alla BiennaleMArteLive 2021, che si terrà a Roma, nel mese di dicembre, entrando a far parte di uno degli eventi più interessanti nel panorama europeo, dedicato alla promozione dell’arte emergente (https://www.martelive.eu/). Gli eventi culturali toccheranno tutto il Lazio, coinvolgendo numerose cittadine, diversi borghi e varie locations della capitale. L’ultima edizione tenutasi nel dicembre del 2019 ha ospitato, in 12 giorni, più di 30 mila persone, oltre 300 eventi con 1000 artisti internazionali e italiani, vedendo l’assegnazione di oltre 150 premi, distribuiti ai giovani partecipanti, tra produzioni, residenze, ingaggi, borse di studio e numerose altre opportunità. È possibile iscriversi al concorso, la cui ultima scadenza per l’iscrizione è il 15 settembre 2021, accedendo ai links https://molise.martelive.it/ oppure https://www.concorso.martelive.it/concorso. Il 5 giugno 2021, a partire delle ore 12.00, il nucleo regionale di MArteLive sarà ospite del GAL Molise, presso la sede di Campobasso, ovvero presso l’Incubatore delle Imprese dell’economia sociale e solidale, sito in Via Monsignor Bologna n.15. In conseguenza delle limitazioni ancora necessarie, a causa della sussistente situazione pandemica, e in considerazione dei numerosi soggetti intervenenti, non sarà possibile consentire l’accesso in presenza alla presentazione del 5 giugno; pertanto, tutti coloro che vorranno seguire l’incontro potranno farlo comodamente online, sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/MArteLiveMolise.