Torna in Molise durante lockdown e realizza un lido ‘green’

Da Milano a Petacciato per aprire uno stabilimento balneare con postazioni di smart working

Torna da Milano nel suo centro di origine, Petacciato, durante il lockdown della seconda ondata di pandemia, lavora in smart-working e, la scorsa primavera, realizza un progetto che custodiva nel cassetto: un lido completamente immerso nella natura con materiali naturali. E durante il fine settimana lo ha aperto dopo mesi di lavoro. Protagonista della vicenda, un manager della “information tecnology”, Fulvio Talucci. In una spiaggia ancora selvaggia di Petacciato marina che costeggia la pineta, stando a quanto raccontato dall’Ansa Molise, ha realizzato uno stabilimento interamente ‘green’, in legno, dove viene servita cucina di alta qualità in un ambiente ancora incontaminato. Ed ora è al lavoro per realizzare postazioni di smart-working con scrivanie sulla sabbia, ad un metro dal mare dove ha installato la rete internet veloce. Servizi, dunque, di alta tecnologia e food in un luogo naturalistico. E infatti, ha già ottenuto in primo riconoscimento ambientale. Il presidente di Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese lo ha premiato con la bandiera di: “Spiaggia virtuosa 2021″. Il Lido Ottanta è, ancora:”Amico del Fratino” per i metodi di pulizia dell’arenile non meccanico, nel pieno rispetto della natura. Talucci ha realizzato il suo sogno insieme ad un imprenditore del legno di Baranello: Lino Camardo che ha fornito i materiali naturali e collaborato alla realizzazione della struttura. “E’ un angolo di paradiso, vicino la pineta ma con tecnologia e servizi – dichiara all’ANSA Lino Camardo -. La modernità si può conciliare con il rispetto della natura. Con il manager della Information Tecnology abbiamo da subito condiviso la passione per il mare e la natura e abbiamo realizzato questo progetto insieme. Ora, con la rete veloce, stiamo predisponendo le postazioni di smart-working in riva al mare”. (Foto in alto e in home page)