Torna in libertà la coppia arrestata con l’accusa di aver estorto denaro a un medico

La decisione al termine dell’interrogatorio di garanzia. Per i due è scattato però l’obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal professionista

Hanno lasciato gli arresti domiciliari e sono tornati in libertà (con l’obbligo però di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa) le due persone arrestate dai carabinieri con l’accusa di estorsione aggravata e continuata nei confronti di un medico. Questo l’esito dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto nella mattinata di venerdì 29 gennaio. Il pm per la coppia (lei campobassana, – nota in città e con piccoli precedenti – lui pugliese) aveva chiesto la custodia in carcere. L’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso), difensore di entrambi, ha però sollevato eccezioni in merito a tale richiesta. Il giudice D’Onofrio ha così disposto per la coppia l’obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dal professionista. I due avrebbero, stando alle accuse, approfittato della benevolenza e della fragilità (momentanea, dovuta ad accadimenti familiari) di un medico: non solo sarebbero riusciti a farsi produrre, gratuitamente, una pratica per il riconoscimento di invalidità ma avrebbero anche estorto denaro al professionista, un medico legale del beneventano ma con domicilio nel capoluogo molisano.