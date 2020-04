Torna in libertà il motociclista che aveva investito un carabiniere

Tecnicamente oggi ci doveva essere il primo interrogatorio di garanzia via Skype per il motociclista di Agnone finito agli arresti domiciliari, accusato di aver investito e ferito ad un piede uno dei carabinieri che lo voleva controllare e lo aveva bloccato solo dopo un inseguimento ad alta velocità lungo le strade di Agnone.

Complice il Coronavirus e l’impossibilità tecnica di procedere all’interrogatorio di garanzia in modalità telematica, il giudice Sicuranza e l’avvocato Del Basso hanno concordato di effettuarlo con la procedura normale appena finirà il blocco provocato dal Covid 19. Nell’attesa il motociclista è stato rimesso in libertà. I carabinieri gli avevano imposto l’alt proprio perché volevano chiedergli cosa facesse in giro, a cavallo della sua moto, nonostante i divieti. Ma lui non si era fermato e i militari lo avevano inseguito e bloccato.