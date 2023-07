Torna in funzione l’impianto di condizionamento al San Timoteo

Dopo giorni di guasto è stato riparato l’impianto che è tornato a funzionare in modalità comunque ridotta

Finalmente la situazione sta tornando alla normalità all’ospedale San Timoteo di Termoli dopo il guasto all’impianto di condizionamento che aveva causato moltissimi disagi ai pazienti del nosocomio e agli stessi operatori sanitari (articolo qui). Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, i tecnici hanno riavviato l’impianto che però non è efficiente al massimo. Il guasto, registrato già dalla fine della scorsa settimana è perdurato per diversi giorni. Lentamente tutto tornerà alla normalità dopo l’intervento dei tecnici che hanno lavorato per diversi giorni per risolvere il problema.