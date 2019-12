Torna in funzione la fontana a Colle delle Api, Gravina: «Cura ed attenzione»

«Riappropriarci della bellezza della nostra città»

E’ tornata in fuzione la fontana di Colle delle Api che in qualche modo funge da biglietto da visita della città per chi entra nel capoluogo.

«Può sembrare poca cosa – ha scritto il sindaco Roberto Gravina – riprendere a considerare importanti quegli elementi del decoro urbano che per troppo tempo sono stati lasciati in stato di abbandono, ma la realtà in cui viviamo va rivalutata in tutti i suoi aspetti per poter, un po’ per volta, riappropriarci della bellezza della nostra città.

Abbiamo, in questi giorni, riportato in funzione la bella fontana posizionata in via Colle delle Api, in un luogo di accesso alla nostra città che meritava la giusta cura ed attenzione».