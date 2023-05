Torna in Borsa un’azienda molisana: è la Res del Gruppo Valerio di Isernia

RES del Gruppo Industriale dei fratelli Valerio di Isernia, debutta in Borsa domani, 4 maggio. Invitalia sarà tra gli azionisti di riferimento. Sarà l’unica società molisana a Piazza Affari e debutta giusto 14 anni dopo il delisting dell’Ittierre, unica azienda molisana in Borsa fino al 2009. RES, Recupero Etico Sostenibile, fa capo alla famiglia Valerio che, da sempre si occupa di raccolta e riciclo dei rifiuti. Presidente del Consiglio d’amministrazione è Maria Valerio, amministratore delegato, Antonio Lucio Valerio. Si tratta di una società molisana attiva nel settore dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, è stata ammessa Borsa Italiana nel segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L’avvio delle negoziazioni è fissato per giovedì 4 maggio 2023.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri per un controvalore complessivo pari a 10,8 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni sottoscritti da Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud).

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 4 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione pari a circa 42,8 milioni di euro, il valore del capitale economico è pari a circa 50,8 milioni di euro. Il flottante è pari al 25,23%, includendo nel computo le sole azioni ordinarie quotate.

“Ringrazio gli investitori che hanno mostrato interesse e partecipazione verso la società e siamo orgogliosi di aver al nostro fianco un partner come Invitalia che crede nella bontà del nostro progetto industriale – ha commentato l’AD Antonio Lucio Valerio – Saremo l’unica società molisana a Piazza Affari e questo ci rende ancora più fieri di rappresentare la nostra regione nel segno della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica”.