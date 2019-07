Torna il “Vicolo InVita” giunto alla XIIesima edizione

REDAZIONE

Giunto alla XIIesima edizione il Vicolo InVita è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate molisana. Il Presidente, Gianluca Campolieti, annuncia ” quest’anno ci saranno una moltitudine di iniziative che si alterneranno durante la serata per rallegrare stradine e scaloni! Il 12 agosto è una notte magica in cui i bambini aspettano con gioia i giocolieri e gli artisti e i grandi tornano a respirare, per una sera, il profumo dei vicoli e degli scorci dove sono nati e cresciuti, i giovani si inebriano con musica e spettacoli dal vivo e si radunano, dopo la mezzanotte nella Piazzetta, luogo in cui le danze si aprono e continuano fino a notte fonda”.

L’evento soddisfa tutti i gusti: mangiafuoco, sbandieratori, trampolieri, giocolieri, gruppi musicali e ritrattisti, mostre fotografiche e punti ristoro riempiranno i vicoli e le piazzette del magico centro storico pietracatellse.

Il “vicolo”, infatti, “invita” alla riscoperta dei luoghi storici come la Chiesa di San Giacomo (conosciuta come “chiesa a’ mont”, la più antica del paese) costruita nel XII secolo su “La Morgia” e per cui saranno disponibili visite guidate durante tutta la serata. Sul punto più alto del paese, inoltre, è possibile ammirare il cielo stellato da uno dei punti più suggestivi della zona dove sarà predisposto il punto di osservazione astronomica.

Dalla Morgia si diramano stradine e vicoli in un labirinto di strettoie, saliscendi e piazzette che sbucano quando meno te lo aspetti e caratterizzano il paesaggio urbano tipico dei borghi molisani di origine medievale.

Il “vicolo”, ribadisce il Presidente Gianluca Campolieti, “invita” a scoprire con occhi nuovi i vicoli e la bellezza del paese. Il Busker festival è ricco di musica e balli, accompagnati lungo i diversi scorci, da diverse sonorità e richiami alla musica popolare, di street food per ogni gusto e di diverse iniziative organizzate lungo il percorso.

Una serata estiva all’ insegna della convivialità, della cultura e del divertimento.

PROGRAMMA:

0re 18:00 Aperitivo in Piazzetta Rossa con spettacoli di intrattenimento

Ore 20:00 Parata, partenza Piazza Santa Maria. arrivo Via Vittorio Emanuele

Ore 20:30 Spettacolo di apertura del vicolo*

Ore 00:00 Apertura Piazzetta, centro storico