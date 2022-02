Torna il trofeo di nuoto Emmedue, 800 atleti in gara questo weekend

Una manifestazione di alto livello tecnico quella in programma da venerdì 25 a domenica 27 febbraio Trentasette società sportive di tutt’Italia si sono date appuntamento al Centro sportivo m2

Torna, dopo due anni assenza, con grandi numeri il Trofeo Nazionale di nuoto Emmedue, giunto quest’anno all’undicesima edizione e presentato nel corso di una partecipata conferenza stampa presso il Centro Sportivo m2 di Campodipietra.

Saranno infatti 800 gli atleti in gara, in rappresentanza di 37 società sportive provenienti da tutta Italia, delle categorie esordienti A, ragazzi, juniores ed assoluti impegnati nelle cinque sessioni di gare da venerdì 25 e fino a domenica 27 febbraio p.v. Tra le presenze in vasca atleti di alto livello, vincitori e detentori di titoli ai campionai italiani giovanili di categoria ed ai campionati assoluti.

Uno sforzo organizzativo notevole, con circa 2800 presenze gare, quello della società presieduta da Amelia Mascioli, che anche per questa edizione è riuscita a portare nelle sette corsie dell’impianto di Campodipietra anche una selezione degli atleti della Nazionale Giovanile, guidati dal tecnico federale Walter Bolognani.

Sarà una manifestazione di alto livello tecnico, come ha sottolineato Raffaele Rampino responsabile della squadra m2 con molti nuotatori impegnati nel conseguimento dei tempi limiti per la partecipazione ai Campionati Italiani di scena nel prossimo mese a Riccione.

L’11° Trofeo Emmedue è un forte segnale di ripresa e non solo per il modo sportivo. Questo il giudizio unanime dei numerosi ospiti presenti alla conferenza stampa. Parole di grande apprezzamento per l’organizzazione dell’evento nazionale sono venute infatti dal sindaco di Campodipietra Giuseppe Notartomaso, dall’assessore allo sport del Comune di Campobasso Luca Praitano, da Vincenzo D’Angelo presidente del Coni Regionale, dal professor Giuseppe Calcagno preside della facoltà di Scienze Motorie dell’Unimol e da Gennaro Niro componente della Giunta Coni.

Si inizierà a gareggiare venerdì 25 febbraio alle 13,50 per proseguire con le due sessioni di sabato (8,35-15,10) e con le due di domenica 27 (8,00-14,40).