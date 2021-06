Torna il trekking urbano a Campobasso: sabato 26 giugno suggestivo percorso a “la Fota”

Tornano a Campobasso gli appuntamenti con il trekking urbano organizzati dal Comune di Campobasso insieme all’Associazione Inforesta e inseriti nel cartellone degli eventi di “Giugno in Città” stilato dall’assessorato alla Cultura. Sabato, 26 giugno, il tracciato proposto dalle guide di Inforesta, propone un suggestivo percorso intorno a uno dei siti cittadini più caratteristici: “la Fota”. L’escursione è gratuita e aperta a tutti, ha come livello di difficolta T, ovvero turismo, durerà circa due ore e mezza e avrà una lunghezza complessiva di circa 5 chilometri. Il raduno per i partecipanti è previsto per le ore 9.00 di sabato 26 giugno, presso la Fontana della Foce. L’equipaggiamento consigliato prevede: scarpa da trekking (tracciato tutto su terreno naturale), impermeabile, acqua e snack. Le prenotazioni per partecipare al trekking possono essere fatte tramite Whatsapp al numero 3391962870. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare, sempre allo stesso numero, Stefano Vitale, Guida Ambientale Escursionistica.