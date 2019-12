Torna il tradizionale appuntamento con i Babbi bikers, domani l’evento

Torna il tradizionale appuntamento natalizio con i Babbi bikers. Evento divenuto ormai un classico per la città di Campobasso. La manifestazione motociclistica di solidarietà e beneficenza organizzata dall’associazione Polpetta e dedicata ai bambini meno fortunati nel ricordo di Polpetta (Piero Ioffredi).

La partenza è in programma domani pomeriggio, sabato 21 dicembre, alle 17.30: la passeggiata motociclistica, come di consueto, si svilupperà per le vie del capoluogo di regione.