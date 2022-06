Torna il torneo di Corpus Domini dedicato alla memoria di Antonio Rauso e Antonello Toti

Si terrà Domenica 5 giugno 2022 il XXVII Torneo di calcio del Corpus Domini organizzato dall’Acli Campobasso.

Riprendere la tradizione dopo l’interruzione imposta dalla pandemia rende questa edizione particolarmente importante.

Scenderanno in campo oltre 90 bambini della categoria pulcini 2012 per contendersi il trofeo che onora il ricordo dei fondatori delle Acli Campobasso Antonello Toti ed Antonio Rauso.

La data scelta in anticipo rispetto alla tradizionale festa patronale e la categoria dei partecipanti, riconosce a questa edizione un taglio decisamente promozionale rispetto al passato.

Il torneo del Corpus Domini, vuole essere anche tra gli eventi di chiusura di una stagione, quella della scuola calcio Acli di Campobasso che continua ad andare avanti negli anni, con sempre rinnovato entusiasmo e spirito agonistico. Dopo la vittoria del titolo regionale Fair Play Elite FIGC per la categoria esordienti, il rusch finale prevede anche la disputa della finale per il titolo per la categoria pulcini nel Grassroots Challenge FIGC prevista per martedì.

La Festa finale nel fine settimana con atleti, tecnici e famiglie sarà il momento di chiusura ufficiale di una stagione, ancora una volta meravigliosamente bella.