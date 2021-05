Torna il teatro a Isernia, si parte domenica pomeriggio

Riaprono i teatri, ripartono i progetti, debuttano i nuovi spettacoli. Lo stop delle attività teatrali, durato così a lungo a causa della pandemia, ha messo in difficoltà tutto il settore, ma più forte è la voglia di ricominciare, nella consapevolezza della funzione culturale e sociale del teatro e nel rispetto di tutti i protocolli che rendono i teatri luoghi sicuri. Anche a Isernia si riparte con la Compagnia Cast e con l’undicesima rassegna teatrale ‘Mario Scarpetta’ che punta su uno spettacolo esilarante ‘La scampagnata dei disperati’, due atti unici di Antonio Petito, per la regia di salvatore Mincione Guarino. Pronti ad intrattenere il pubblico, pronti a far ridere e finalmente pronti anche a ricevere gli applausi che in questi lunghi mesi erano mancati. Lo spettacolo ‘La scampagnata dei disperati’, che andrà in scena a partire da domenica 30 maggio, alle 18, rappresenta una ripartenza tanto attesa, in una città che non vede l’ora di tornare a ridere, emozionarsi e divertirsi al sollevarsi del sipario.