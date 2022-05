Torna il MAYDAY con tappa a Montaquila: la manifestazione che unisce radici, tradizioni e solidarietà

Di Marika Galletta

Il MayDay è l’evento nato nel 2012 per mano di un gruppo di giovani della Valle del Volturno con l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso la musica, il tema della solidarietà.

L’ultima edizione in presenza risale al 2015 a Scapoli che insieme a Cerro al Volturno, hanno rappresentato le realtà territoriali accoglienti il festival dell’ospitalità. Negli ultimi due anni a causa della pandemia, l’evento coincidente con il primo Maggio, è stato proposto in modalità remota dal responsabile della redazione di Zona Rossa Web Tv Gabriel Paolone. Una sequenza no stop di live musicali, con l’esibizione di quarantacinque artisti nazionali ed internazionali che ha consentito la consegna di walkie talkie ai reparti di rianimazione dei tre principali nosocomi pubblici della regione Molise, a seguito della raccolta fondi volontaria attivata per l’evento.

L’edizione 2022 si terrà a Montaquila il 28 e 29 Maggio, la location celebrerà il decennale dalla nascita della manifestazione e la trentanovesima sagra della frittata. Tra le novità la posticipazione delle date dell’evento e la nascita della sinergica collaborazione con l’Associazione Montis Aquilis. Tre gli spettacoli musicali all’interno della due giorni di eventi promossi per la raccolta fondi solidale a sostegno delle famiglie e dei minori ucraini ospitati nel Comune di Santa Maria del Molise.

L’emittente social Zona Rossa Web Tv, il comitato promotore e l’Associazione Montis Aquilis quest’anno, in collaborazione con i numerosi partner istituzionali, associativi e di volontariato del territorio molisano, attraverso le iniziative musicali e di comunità poste in essere, hanno inteso aderire convintamente alla raccolta fondi lanciata dal Comune di Santa Maria del Molise per sostenere i profughi ucraini che la comunità matesina ha accolto.

La solidarietà sarà l’argomento fondante della manifestazione che, attraverso musica e arte, cercherà di coinvolgere ed interessare l’opinione pubblica allo sviluppo di una coscienza solidaristica ed accogliente, nonché a stimolare la cittadinanza attiva.

Ci tiene a ricordare il responsabile di ZR Web Tv Gabriel Paolone che, il MayDAy è condivisione, empatia, altruismo e solidarietà perché l’opera umana più bella è essere utile al prossimo. Non mancano i ringraziamenti a Maurizio Russo ed Andrea Di Meo, principali fautori della nuova collaborazione con la comunità di Montaquila. Nonché al mediatore e tramite Eduardo Vessella e a tutti i componenti del Direttivo dell’Associazione Montis Aquilis per aver prontamente recepito le istanze sociali dell’evento che unisce radici, tradizioni e solidarietà.