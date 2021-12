Torna il Gran Galà: un regalo di Natale a suon di musica

Appuntamento con la musica a Isernia: torna il Gran Galà di Capodanno

Torna il “Gran Galà di Capodanno”, uno degli appuntamenti isernini più attesi, in programma il 02 gennaio 2022 alle 19, presso l’Auditorium Unità d’Italia. Danza, musica e spettacolo per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è affidato alla direzione artistica del pianista Simone Sala e del tenore Paolo Bartolucci. Strauss, Chopin, Bizet, Verdi, Gounod, Mozart, Mascagni sono solo alcuni dei grandi nomi che verrano suonati, senza trascurare l’immancabile omaggio a Ennio Morricone, scomparso da poco.

Opera lirica, dunque, e musica sinfonica, ma anche ballerini professionisti: è la danza la novità di questa edizione.

Di pari passo va anche il “IV premio dei talenti musicali delle nostra terra“. Due i premi illustrati da Bartolucci per la quarta edizione: a Donato di Gioia, che è un baritono di Campobasso estremamente rappresentativo delle voci del Molise, va il premio alla carriera. Altro premio andrà al soprano Lorena Grazie Scarselli, come giovane talento, in quanto vincitrice di concorsi internazionale di canto lirico. Se per il primo è un riconoscimento alla carriera magistrale, per la seconda è un incentivo a dare ancora più lustro al Molise nel territorio italiano e mondiale.

Nel corso della conferenza stampa Simone Sala ci ha anche tenuto a precisare che sarà un evento reso possibile anche grazie alle aziende che hanno sponsorizzato l’evento, oltre al patrocinio del Comune, che con fiducia hanno supportato l’iniziativa, facendo alla comunità tutta un bellissimo regalo di Natale.