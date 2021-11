Torna il derby molisano Termoli-Olympia Agnonese: appuntamento allo stadio Cannarsa

Termoli al primo posto con 31 punti in classifica, Olympia Agnonese seconda con 27. Un derby dal sapore antico

E’ da sempre tra i derby molisani più sentiti. Il Termoli presentato quest’anno ad inizio campionato come la cenerentola del torneo. L’Olympia Agnonese invece come la nobile decaduta in cerca di un pronto riscatto. Sono tanti i motivi per non mancare all’incontro che si disputerà allo stadio Gino Cannarsa di Termoli dove, visto i punti di differenza in classifica, non è in discussione il primato ma bensì il primo grande scossone al torneo che si avvia alla conclusione del girone di andata.

Termoli al primo posto con 31 punti in classifica, Olympia Agnonese seconda con 27. Giallorossi con dieci vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Granata con 8 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte. Un derby dal sapore antico quando entrambe le compagini molisane si facevano rispettare anche nel Campionato Nazionale Dilettanti. Ed è proprio da allora che i due sodalizi non si sono più incontrati. Il Termoli a causa della mancata iscrizione alla D del 2015-2016, l’Olympia Agnonese a causa della retrocessione dello scorso anno.

Davanti ad entrambe, ad inizio campionato, veniva sempre piazzata l’Isernia di cui si sente sempre parlare. Trainata da televisioni e giornali, i pentri hanno però ad oggi 8 punti di ritardo sul Termoli e 4 sull’Olympia Agnonese. Un pareggio non aiuterebbe quindi nessuna delle due formazioni. Il Termoli ambizioso della prima vera fuga della stagione dopo aver affrontato tutte le “grandi”, l’Agnonese per ancorarsi alla prima in classifica in vista dell’importante derby di domenica prossima in casa contro l’Isernia. Ma Termoli-Olympia Agnonese sarà anche una sfida tra bomber. Il beniamino di casa, capitan De Filippo con 12 gol all’attivo in campionato e Picozzi dell’Agnone con 10 marcature nel torneo. Insomma, un incontro imperdibile nel quale i giallorossi sperano anche di essere sospinti dal pubblico dopo aver creato un nuovo asset societario e con una squadra e un allenatore che fanno invidia a più di qualcuno.

Per tornare agli scontri diretti tra Termoli e Olympia Agnonese dobbiamo compiere un viaggio nel tempo di qualche anno ed arrivare alle stagioni calcistiche che vanno dal 2012-2013 al 2014-2015 dove i risultati sono stati di estrema parità: il Termoli ha vinto 2 volte, ha pareggiato 2 partite e ne ha perse altrettante. Nel 2012-2013 al Cannarsa finì 1-1 e ad Agnone il Termoli perse per 2-3. I giallorossi si classificarono secondi con 63 punti, l’Agnone sesto con 53. E a conti fatti ai giallorossi mancarono proprio quei tre punti di Agnone per centrare l’appuntamento con la storia e centrare la Serie C al posto della Sambenedettese che vinse il campionato. Nel 2013-14 il Termoli si impose per 2-0 in casa pareggiando per 0-0 la partita di ritorno.

I giallorossi si piazzarono al terzo posto con 67 punti, l’Olympia Agnonese al tredicesimo con 42 punti. Infine, il doppio confronto del 2014-2015. Al Cannarsa ebbe la meglio il Termoli per 2-1 ad Agnone vinsero i granata per 1-0. Il Termoli si classificò al dodicesimo posto con 39 punti, l’Agnone al sedicesimo con 31. Dopo quell’anno i giallorossi non furono più iscritti alla D tornando nel baratro dell’Eccellenza molisana che ci si augura possa essere un brutto ricordo proprio dalla prossima primavera grazie all’impegno che società e squadra stanno profondendo per tornare nei dilettanti.

Appuntamento allo stadio “Gino Cannarsa” di Termoli domenica 28 novembre alle ore 14,30 per il calcio di inizio.La direzione dell’incontro è affidata al signor Gabriele Sciolti di Lecce che sarà coadiuvato dai guardalinee Gianluca De Santis e Andrea Mainolfi di Campobasso

(FOTO ADIP)