Torna il carnevale a Termoli: niente parata ma divertimento assicurato (video)

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia a Termoli si torna a festeggiare il carnevale dal 26 febbraio al 1 marzo

Torna il carnevale a Termoli anche se mancherà la tradizionale parata dei carri allegorici. Un inizio che si spera possa essere l’assaggio del ritorno alla normalità. Con queste parole l’assessore alla Cultura al comune di Termoli, Michele Barile, ha presentato l’edizione 2022 del carnevale termolese che si svolgerà in piazza Vittorio Veneto. Questa mattina, venerdì 18 gennaio, la conferenza stampa in comune alla presenza del Mago Peppe e delle scuole di ballo che animeranno il carnevale, Asd Fly Zone, Asd New Free Dance, Dance whit me, Arte danza e Musical Termoli e Peter Pan.

L’evento, che si svolgerà dal 26 febbraio al 1 marzo sarà una festa per piccoli e grandi.

“Abbiamo voluto realizzare un vero e proprio villaggio di carnevale -ha affermato Barile-Ci saranno stand che venderanno dolciumi e leccornie per tutti i gusti. Ci saranno spettacolo, l’area gioco con gonfiabili e playground e l’area spettacoli”. Ad entrare nel dettaglio della manifestazione il beniamino dei bambini, Mago Peppe: “Serve organizzare queste feste per tornare a vivere”, ha dichiarato, spiegando come si svolgeranno le giornate di festa. “Il 26 febbraio sarà dedicato al gioco di una volta. I bambini scopriranno come ci si divertiva un tempo senza internet. Nel pomeriggio ci sara la caccia al tesoro all’interno del borgo antico. La domenica mattina ci saranno gli artisti ad allietare la mattinata e il pomeriggio si esibiranno le scuole di ballo locali. Lunedì pomeriggio spazio agli amici dell’associazione Sorridere sempre onlus. Martedì grasso sarà festa dalla mattina alla sera ed il pomeriggio ci sara la sfilata in maschera e in mascherina”.

Un piccolo grande passo verso la normalità che si spera possa portare tanta spensieratezza, soprattutto per i più piccoli.