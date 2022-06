Torna il caldo rovente: anche il Molise sarà nella morsa di Caronte

Torna il caldo africano nella prossima settimana che sarà caratterizzata quasi interamente da sole e caldo in intensificazione con punte di 40°C anche in Molise. Si tratta della stessa massa d’aria rovente che ha spinto le temperature ben oltre i 40° in Spagna e Francia e che si sta spostando e sta raggiungendo l’Italia. Ancora una volta ci si prepara a temperature eccezionalmente elevate per il mese di giugno. Inoltre l’afa elevata e l’umidità farà aumentare notevolmente la temperatura percepita. Diversa la situazione nella seconda parte della settimana. Un vortice nord atlantico, avvicinandosi all’Italia, potrebbe indebolire l’anticiclone. Se la tendenza dovesse essere confermata, si aprirebbe per la penisola una fase più instabile e temporalesca. Si rischia dunque un’estate bollente come quella del 2003.