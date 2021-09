Torna il caldo e scoppiano nuovi incendi in Basso Molise

Il primo sta interessando la zona di Portocannone e della Provinciale 40 con le fiamme e il fumo che, come si vede dalle foto, sono ben visibili dalla strada che costeggia il nucleo industriale. Il secondo incendio sta interessando la zona di Guglionesi che già questa estate è stata interessata da un incendio che ha bruciato tutto il costone. Il terzo si sta verificando all’altezza di Montenero. I vigili del fuoco stanno facendo il massimo per tenere la situazione sotto controllo. Non è chiara la dinamica e nell’aria aleggia la possibilità che si possa trattare di incendi innescati dalla mano dell’uomo come accaduto anche questa estate quando è andata distrutta una buona metà della pineta di Campomarino.