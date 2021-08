Torna “Home Molise”, l’iniziativa promossa dal Centro per la Fotografia ‘Vivian Maier’

Dopo il successo del 2019, torna “Home Molise”, l’iniziativa promossa dal Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ per raccontare il Molise da una prospettiva diversa, intima e personale. Le foto, selezionate dal contest di Instagram #homemolisecfc, offrono un’autentica ed esclusiva visione del Molise, interpretato come luogo in cui ci si sente a casa e dove riaffiorano emozioni e ricordi.

La mostra fotografica è diventata itinerante e, dopo la prima tappa di San Biase e la seconda di Pescolanciano, sarà inaugurata mercoledì 11 Agosto 2021, alle ore 15.00, presso il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS).

L’evento è organizzato dal Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ e dal Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, a cui partecipano il comune di Capracotta, l’Università degli studi del Molise e la Regione Molise.

La mostra si svilupperà in un circuito ad anello all’interno del bosco.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 15 agosto 2021 nei seguenti orari:

Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14.00 alle 17.00.

L’esposizione comprende una selezione di venti fotografie.