Torna “Campobasso in Fiera”, l’evento nel cuore della città

Domenica 26 gennaio la manifestazione nell’area dell’ex Romagnoli

Domenica 26 gennaio torna Campobasso in Fiera e ancora una volta a ospitare l’evento sarà l’area dell’ex Romagnoli. A comunicarlo, con una ordinanza, l’amministrazione di Palazzo San Giorgio.

Dunque, ancora una volta, la manifestazione fieristica che in precedenza si svolgeva nella zona industriale, troverà spazio nel cuore della città. Per questo, dalle ore 6.00 e fino al termine dell’evento fieristico, è stato predisposto il divieto di sosta e di transito nell’area anello ex Stadio di Calcio “E. Romagnoli” in Via

Monsignor Bologna, fatta eccezione per i veicoli autorizzati.

La Confesercenti provvederà alla apposizione della relativa segnaletica, transenne e new jersey e una adeguata sorveglianza, nei tratti interessati all’evento fieristico, predisponendo le dovute misure al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.