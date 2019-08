Torna ‘Birrae’, il festival delle birre artigianali, quest’anno totalmente Plastic Free

Da venerdì 30 agosto a Campobasso

REDAZIONE

Birrae è il festival di Campobasso delle birre artigianali, organizzato dall’associazione Mash Out, con il patrocinio della Città di Campobasso e degli Assessorati al Commercio, alla Cultura e all’Ambiente del Comune del capoluogo molisano, inserito nel cartellone di “Eventi in città. Contaminazioni Culturali tra luoghi e generi” e in programma da Venerdì 30 Agosto a Domenica 1 settembre a Villa de Capoa, a partire dalle ore 17.00.

Birrae 2019 è ormai la quinta edizione del festival di Campobasso dedicato alle birre artgianali che si articolerà in tre giornate nelle quali ad essere protagonisti saranno alcuni tra i migliori birrifici italiani, anche quest’anno tutti del Sud Italia: Bonavena e Okorei dalla Campania, SBAM! e Lieviteria dalla Puglia, e, ovviamente, non mancherà una rappresentanza molisana con Cantaloop, La Fucina, Hops Up!, Birra Fardone e 4 Queens Brewery. Come sempre, alle spine saranno presenti i birrai con i quali sarà possibile scambiare opinioni, chiedere informazioni e curiosità sull’ampio e affascinante mondo della birra artigianale.

La scelta di Villa de Capoa, come suggestiva location della manifestazione, è volta alla rivitalizzazione della stessa anche grazie alla sua naturale predisposizione ad accogliere eventi aggregativi per la comunità locale. Inoltre, da questa edizione il festival sarà PLASTIC FREE, stoviglie posate e bicchieri utilizzati saranno completamente compostabili.



Birrae, il Festival delle birre artigianali di Campobasso, sin dalla sua prima edizione, vuole diffondere la cultura birraria e delle birre artigianali di qualità, dando spazio unicamente a piccoli produttori indipendenti e offrendo al pubblico la possibilità di cogliere diversità e peculiarità dei diversi stili birrari a contatto diretto con gli artigiani che li producono, aprendo uno sguardo ampio e più consapevole sul variegato mondo di una delle bevande più antiche della storia dell’umanità.

Tre giorni di Festival dedicati alla birra artigianale di qualità selezionata da HOPS UP! e al buon cibo a cura dello Zeppelin Pub e del ristorante Villa dei Conti, in cui non mancherà la musica live con artisti di livello nazionale e internazionale: Venerdì 30 Agosto da Chieti MR OAK Country Trio, trio Country capitanato da Piero La Quercia, countryman tra i più apprezzati in Italia; Sabato 31 Agosto TONY BORLOTTI e i suoi Flauers, coinvolgente e divertente band da Salerno che si rifà alle sonorità Beat degli anni ‘60; Domenica 1 Settembre, da Roma, Clem&Time, rock’n’roll trio in cui il pianoforte è elemento centrale.

Eventi dedicati alla birra rappresentano ormai una realtà consolidata nel nostro Paese, quelli dedicati alla birra artigianale sono sicuramente in grande crescita negli ultimi anni; basti pensare alle manifestazioni organizzate a Roma che attirano migliaia di persone grazie alla varietà di birre prodotte dai microbirrifici ed alla possibilità di poter interagire con i loro birrai.

L’intento degli organizzatori di Birrae è di far sì che con gli anni la manifestazione possa divenire un importante appuntamento nazionale con il coinvolgimento di realtà produttive sempre diverse e qualitativamente importanti.

L’ingresso, come sempre, sarà gratuito.



Di seguito il programma completo:



Venerdì 30 Agosto

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: MR OAK Country Trio, trio Country capitanato da Piero La Quercia countryman tra i più apprezzati in Italia

Sabato 31 Agosto

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: TONY BORLOTTI e i suoi Flauers, coinvolgente e divertente band da Salerno che si rifà alle sonorità Beat degli anni ‘60

Domenica 1 Settembre

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: Clem&Time, rock’n’roll trio da Roma in cui il pianoforte è elemento centrale.