Torna al suo splendore la fontana di piazza Vittorio Emanuele, conclusi i lavori

«Torna a zampillare la “peschéra” di piazza Vittorio Emanuele II, dopo i lavori di restyling delle scorse settimane». Lo ha comunicato l’assessore comunale di Campobasso Simone Cretella.

«Così bella – ha proseguito – non l’abbiamo mai vista, completamente ripristinata l’impermeabilizzazione del fondale e delle sponde perimetrali, oltre la riverniciatura dell’intero invaso e delle tubazioni. Purtroppo un ritardo delle forniture di alcune componenti non ha consentito di completare, in questa fase, il previsto ripristino anche dell’impianto elettrico, che contiamo comunque di ultimare entro settembre.

Un intervento di riqualificazione atteso da decenni che finalmente restituisce lustro e decoro all'”ombelico” della città, un bellissimo monumento dal forte valore identitario che da oggi tutti i nostri concittadini potranno tornare ad ammirare in tutta la sua bellezza».