Torna a Termoli “Extemporanea”, la manifestazione di pittura estemporanea

REDAZIONE TERMOLI

La manifestazione si inserisce nella “Festa dei Beni Comuni”, promossa e organizzata da Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra (con il patrocinio comunale) e si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto (presso Monumento ai Caduti), sabato 20 luglio 2019. “Extemporanea” inizierà alle ore 15.00 e le opere dovranno essere terminate entro le ore 19.00, mentre la premiazione avrà luogo alle ore 20.00. Le opere dovranno essere realizzate in loco e si potrà utilizzare qualunque tecnica pittorica, con l’unica condizione che il supporto abbia la dimensione minima di cm.50 X 70. Non è obbligatorio dipingere su tela. Colori, supporti e cavalletti sono a carico dei partecipanti. La manifestazione pittorica avrà una giuria popolare, infatti, sarà proprio il pubblico presente a votare le opere in gara. Verranno, infine, premiate le tre opere che raccoglieranno il maggior numero di consensi. Oltre all’estemporanea di pittura, si potrà ascoltare musica, parlare di beni comuni (acqua, sanità, territorio) e avere materiale informativo sui temi trattati, stare insieme in allegria bevendo qualcosa fino allo scoccare della mezzanotte. Invitiamo calorosamente tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa giornata di festa, arte e musica.

ISCRIZIONI: gratuite, aperte da oggi fino alle ore 15.00 del 20 luglio 2019, tramite contatto telefonico (389 1194200), mail (n.pellilli@hotmail.it) o sulla pagina Facebook di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra. Sarà possibile iscriversi anche in loco all’inizio della manifestazione.