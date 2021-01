Torna a scendere la neve in Molise, imbiancata Campobasso. Domani migliora

E’ tornata a scendere la neve in Molise. La dama bianca è caduta in maniera più consistente in Alto Molise, ma ha imbiancato anche l’entroterra, compreso il capoluogo di regione. I fiocchi scendono ad intermittenza e si andrà avanti così, secondo le previsioni, per tutto il corso della giornata con neve e schiarite. Da domani, invece, un netto miglioramento su gran parte della regione con il sole che dovrebbe tornare a fare capolino e le temperature in leggera risalita.

IL VIDEO IN ALTO