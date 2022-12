Torna a riunirsi l’Associazione Nazionale della Polizia di stato di Campobasso con il gruppo di volontariato ANPS “Carlo Tufilli”

Nell’occasione è stato consegnato il titolo di socio onorario ANPS ad Angelo Rivera

In data 10 dicembre 2022, presso un noto ristorante locale è stato organizzato il pranzo sociale dell’ Associazione Nazionale della Polizia di stato di Campobasso, e del Gruppo di Volontariato ANPS di questa Sezione “Carlo Tufilli”. Oltre ai nuovi, vecchi soci e loro familiari hanno partecipato numerosi amici, sostenitori e simpatizzanti. Dopo tanto tempo, causa pandemia si è ritornati a stare insieme e l’avvenimento è stato utilissimo al rafforzamento della conoscenza tra i numerosi partecipanti di cui anche personale in pensione e personale in servizio nei ruoli della Polizia di Stato finalizzata anche allo scopo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale in congedo e quello in servizio. Durante la convivialità è emerso che il vincolo che lega ogni poliziotto alla famiglia Polizia di Stato non si esaurisce con la fine del servizio attivo anzi, come ribadito dall’ex Capo della Polizia Dott.Gabrielli “ chi è poliziotto lo è per sempre”. Nella circostanza sono stati concessi degli attestati di fedeltà per chi è iscritto da oltre 25-35-e 40 anni senza interruzione nell’ANPS.Un riconoscimento speciale è stato attribuito al Gruppo di Volontariato di questa Sezione, nato nel 2018, che è divenuto non solo un fiore all’occhiello della nostra Associazione ma e sempre disponibile al servizio della cittadinanza.Tra le altre cose, il pranzo sociale è stato arricchito da un momento di particolare valore associativo che il Presidente Nazionale dell’Associazione della Polizia di Stato Michele Patornoster ha conferito, previa richiesta di questa Sezione, di Socio Onorario al Sig. Angelo RIVERA, nato a Guglionesi (CB) il 30 marzo 1944, fratello della Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, addetto alla scorta di sicurezza dell’Onorevole Aldo Moro è caduto nell’adempimento del proprio dovere nel criminale agguato ad opera di elementi della organizzazione terroristica “Brigate Rosse”, perpetrato a Roma il 16 marzo 1978 in Via Mario Fani, insignito il 16 febbraio 1979 della medaglia d’Oro al Valor Civile, e al quale, è stata già intitolata la locale Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato.L’attestato del titolo di Socio Onorario è stato consegnato, tra scroscianti applausi, da Aldo Botticella Presidente di questa Sezione ANPS, affiancato dai relativi Consiglieri.Tutti i partecipanti, al termine della giornata hanno manifestato il proprio entusiasmo e commozione anche perché avevano vissuto intensi momenti di svago e di eventi di profondo valore civico che non dimenticheranno mai.La giornata si è concluso con lo scambio di auguri per le prossime festività.