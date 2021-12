Torna a riunirsi il comitato mensa scolastica. Bovio: “Il regolamento va cambiato”

Sotto la lente l’impossibilità per i consiglieri comunali di accedere al centro di cottura per verificare le modalità di preparazione e conservazione degli alimenti

La richiesta che sarà avanzata in V e I Commissione sarà quella di cercare di cambiare il regolamento affinché possano essere modificati gli accessi al centro di cottura.

E’ tornato a riunirsi per la prima volta dopo anni il Comitato Mensa del Comune di Termoli alla presenza dei consiglieri comunali di maggioranza Antonio Di Brino e Nicola Malorni e di minoranza Antonio Bovio.

Sotto la lente le criticità che sono state sollevate dai genitori e dalle insegnanti su alcuni aspetti della gestione delle mense scolastiche cittadine.

Tra gli aspetti di criticità, però, anche quello del regolamento comunale “che non mi piace per niente perché non permette ai consiglieri comunali del comitato mensa di entrare nelle cucine per verificare tutti i vari aspetti connessi al rispetto delle normative – ha affermato il consigliere del MoVimento 5Stelle, Antonio Bovio – tra questi la conservazione dei frigoriferi e degli alimenti e la pulizia.

Invece come consiglieri comunali possiamo solo assaggiare gli alimenti nel momento in cui vengono somministrati agli alunni. Farò richiesta di cambiare il regolamento – ha proseguito Bovio – dopo le feste abbiamo un nuovo incontro”.

E’ stato anche nominato il nuovo presidente del comitato mensa che è rappresentato da un genitore.

Al momento, invece, non c’è ancora nessuna novità per la realizzazione del centro unico di cottura che dovrebbe essere realizzato dalla ditta che ha in appalto la gestione delle mense scolastiche ma restare, successivamente, a disposizione ed ad uso del Comune di Termoli. (foto in alto e in home page di archivio)