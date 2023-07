Torna a grande richiesta l’attesissimo Aut Aut Festival

Rassegna che dal 2017 porta autori di caratura nazionale e locale nelle location più belle del Molise con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio e diffondere la Cultura in senso lato Da Rino Gaetano al caso Moro, dall’omicidio di via Poma alla Giustizia in Molise. Musica, cronaca nera, inchieste e Tik Tok

Si inizia sabato 22 luglio nella bellissima piazza Largo Santa Maria a Mare a Campomarino con Michelangelo Iossa, scrittore e giornalista contributor del Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera e di altri periodici del gruppo-RCS, ha firmato reportage, special radiofonici e televisivi.

Iossa presenterà il suo libro ‘Rino Gaetano. Il cielo è sempre più blu’ edito da Hoepli, un viaggio alla scoperta di uno dei cantautori italiani più originali e più amati di sempre.

La presentazione del libro sarà arricchita dalla musica dal vivo di qualità, quella della band ‘Piccola underground orchestra’ che suonerà i brani più famosi di Rino Gaetano. Una serata di puro divertimento.

Domenica 23 luglio ospite dell’Aut Aut Festival a Termoli nella Sala convegni Centro Ecclesia Mater in piazza Sant’Antonio sarà Alvaro Fiorucci giornalista professionista, redattore del TGR Umbria, collaboratore con i quotidiani Paese Sera e La Repubblica, scrittore di saggi sul giornalismo e sulla televisione, e libri inchiesta. Fiorucci farà un excursus sui tanti casi di ragazze scomparse o uccise in Umbria e su come si siano svolte le ricerche e, in alcuni casi le indagini.

Interverrà Alessia Natali, responsabile Associazione Penelope per Abruzzo e Molise per fare il punto sui casi di persone scomparse in Molise. Questo evento riconosce crediti formativi ai giornalisti che lo seguiranno.

Sabato 29 luglio nella suggestiva terrazza di Palazzo Norante a Campomarino Gero Grassi, politico, giornalista e scrittore, ex membro della seconda commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro parlerà di quanto ancora non è mai emerso chiaramente sul caso Moro e delle connessioni tra i diversi attori coinvolti in uno dei più tragici eventi del nostro Paese.

Domenica 30 luglio la giornalista e scrittrice Raffaella Fanelli sarà a Termoli nella Sala convegni Centro Ecclesia Mater in piazza Sant’Antonio per fare il punto su due delle sue recenti inchieste: quella legata al caso dell’omicidio del giornalista molisano Mino Pecorelli (l’indagine è stata recentemente riaperta) e quella sul caso di via Poma dove venne uccisa una giovane donna: Simonetta Cesaroni.

L’evento con l’autrice Fanelli, che ha scritto per Sette (del Corriere), Repubblica, Panorama, Visto, Tu Style, Stop, Gente, è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise e riconosce crediti formativi ai giornalisti che vi parteciperanno.

La programmazione del festival viene sospesa nel mese di agosto e riprende il 10 settembre quando nella Sala convegni Centro Ecclesia Mater in piazza Sant’Antonio sarà ospitato un autore locale, Vinicio D’ambrosio scrittore molisano con la presentazione del suo ultimo libro “La giustizia in Italia. Il sistema Molise”, volume di oltre 700 pagine che sta già suscitando grande interesse.

Infine un evento che, come nella caratteristica dell’Aut Aut Festival, strizza l’occhio alla tecnologia e ai nuovi media, in questo caso “Editoria e tecnologia. Il meraviglioso mondo dei Booktoker” sarà dedicato al social network TikTok e al fenomeno che sta rivoluzionando il mondo dell’editoria con giovani che diffondono la cultura dei libri in modo divertente, rapido e capillare e che con l’hashtag ‘BookTok’ fanno schizzare in cima alle classifiche di vendita titoli vecchi anche di dieci anni. Una vera e propria rivoluzione culturale!

L’evento si svolgerà a Termoli il 22 settembre e seguiranno ulteriori dettagli su tutti i protagonisti che vi prenderanno parte.

Si riconferma la squadra dei partner che credono nel progetto dell’Aut Aut Festival: l’Ordine dei Giornalisti del Molise, l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali Campomarino, Libreria Fahrenheit, Tenute Martarosa, AIS Associazione Italiana Sommelier, Costanzo D’Angelo fotografo, Zona Rossa Web Tv, Ticonzero Editing agenzia di Content Management e Comunicazione.

“E’ un’edizione fresca e ricca di contenuti e spunti interessanti quella dell’Aut Aut Festival 2023 – spiega Valentina Fauzia giornalista e docente, curatrice della rassegna -. Intorno all’Aut Aut nascono ogni anno nuove sinergie e, non solo si rinsalda il legame con l’Ordine dei Giornalisti del Molise permettendo ai colleghi di seguire gli eventi e allo stesso tempo avere crediti per la formazione continua obbligatoria, ma nasce il link con un giovane festival abruzzese, quello di ‘Vasto d’Autore’ grazie al quale giornalisti e scrittori trovano sempre più spazi nei territori nell’ottica della promozione culturale. Un ringraziamento va a tutti i partner del festival e alla Curia Vescovile che accoglierà gli eventi in una delle sue bellissime sale nel cuore di Termoli.

Come sempre tutti gli appuntamenti dell’Aut Aut sono gratuiti e ad ingresso libero nel segno del claim del festival ‘La Cultura è la cura’ e, come sappiamo, qualsiasi tipo di cura dovrebbe essere sempre gratuita e disponibile per tutti.