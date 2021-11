Torna a casa il piccolo Vito operato con successo al Santobono

È il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, che dà la bella notizia: “Oggi buongiorno così…. Finalmente, dopo tanta tanta paura, ci godiamo di nuovo il sorriso del piccolo Vito….

A volte la vita ci sa sorprendere compiendo dei veri e propri miracoli.

Grazie alla comunità di Roccamandolfi che nelle difficoltà si stringe sempre come una vera grande famiglia e a tutti coloro che da ogni parte del Molise hanno fatto sentire la propria vicinanza ed il proprio affetto in ogni forma e modo alla famiglia”. Il bambino, di un anno e mezzo, lo scorso venti ottobre era stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso dal Cardarelli al Santobono, per un delicato intervento. Ieri il ritorno a casa, a Bojano. Le sue sorti tenevano in apprensione anche Roccamandolfi, paese d’origine del padre.