Torna a casa e sulla sua strada trova una famiglia di cinghiali, paura per una ragazza

Paura sulla provinciale che collega Termoli e San Giacomo degli Schiavoni per una ragazza che percorrendo il tratto con l’auto nella tarda serata di ieri si è trovata di fronte una famiglia di cinghiali. Stando al racconto della giovane gli animali erano tre. «Stavano attraversando la strada quando sono arrivata con la macchina. Non mi hanno fatto niente e hanno continuato a camminare lentamente. Avevo paura però che arrivasse qualche macchina dietro di me». Il tutto è successo quasi alle porte del paese e i cinghiali non si sono rintanati nel bosco ma sono rimasti sul ciglio della strada, a pochi passi dalle case. Un episodio che conferma la presenza di cinghiali in Basso Molise e la pericolosità di quella provinciale soprattutto nelle ore della notte.