Torna a Campobasso dopo anni e la trova abbondanata: “Scenari apocalittici, da città ridente a porcile”

Riceviamo oggi la segnalazione di un cittadino, non più residente a Campobasso, ma che è tornato nei giorni scorsi nella sua città natale. E l’ha trovata in uno stato di abbandono. Più che una segnalazione, è un vero e proprio grido d’allarme. Pubblichiamo il grido di dolore di questo ex cittadino di Campobasso, corredato dalle foto.

“Era da tanto tempo che non tornavo a Campobasso e ho deciso di approfittare della bella giornata per farmi un giro nel quartiere CEP, zona in cui andavo all’asilo e dove ho trascorso la mia infanzia, tanto piacevole quanto lontana.

Purtroppo però sono tornato a casa inorridito. Per Via 24 Maggio, Via Benedetto Croce, Via Presutti, Scuola Montini e Asilo Cep non ho trovato altro che ombrelli, buste della spazzatura, buchi di grandezza smisurata nei marciapiedi, con mattonelle sparse qua e la, come fosse esplosa una granata.

Dulcis in fundo l’Asilo CEP e la Montini ABBANDONATI!

Scenari post-apocalittici con erbacce alte metri e metri.

Ora, io non sono più residente a Campobasso, ma devo tanto a questa città. Mi chiedo, c’é qualcosa che si possa fare per cercare di migliorare la condizione delle aree pubbliche? Potrei chiedere a un ente o a un organo di governo comunale in grado di aggiustare le cose? Mi piange il cuore vedere la città in cui sono nato e cresciuto i questo stato di sfacelo.

A voi cafoni che avete rovinato questa città, VERGOGNATEVI!

A voi dirigenti, consiglieri, sindaci, organi politici e vigili urbani che avete il dovere CIVILE e MORALE di far rispettare le regole VERGONATEVI PURE VOI!

Detto questo ho chiuso! Stiamo trasformando quella che era una ridente città di provincia in un porcile”.