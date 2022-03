Torna a cadere la neve in alcune zone del Molise

Da domani tornerà il sereno ma le temperature continueranno ad essere basse

E’ tornata a scendere la neve in Molise. Su alcune zone, in maniera inattesa, sta nevicando copiosamente. Come nel caso di Sant’Angelo Limosano da dove ci giungono queste immagini (IN ALTO) inviate da un nostro lettore. Qualche timido fiocco si è visto anche in alcune zone di Campobasso senza creare alcun disagio.

Fiocchi bianchi continueranno a scendere in alcune zone della regione anche durante la notte. Ma si tratta del colpo di coda dell’inverno che dovrebbe a breve lasciare posto alla primavera.

Già da domani la settimana si aprirà con cieli sereni su tutta la regione, anche se persisteranno le basse temperature. Che, tuttavia, dovrebbero tornare su valori più accettabili visto il periodo. Per il momento la scena è tutta per la dama bianca.

IL VIDEO IN ALTO