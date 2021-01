Torella, vaccini per personale e ospiti della Casa di Cura “Villa San Clemente”

I ringraziamenti del sindaco Antonio Lombardi a Florenzano e Toma

«Il sottoscritto Antonio Lombardi, in qualità di Sindaco del Comune di Torella del Sannio (CB), con la presente coglie l’occasione per ringraziare il Direttore Generale della Asrem di Campobasso, Dottor Oreste Florenzano, e il Presidente della Regione Molise, Dottor Donato Torna, per la celerità e l’attenzione dimostrate nella somministrazione del vaccino “covid. 19” al personale e agli ospiti della Casa di Cura “Villa San Clemente” sita nel nostro Comune. Sottolineando come il vaccino – ad oggi – sia l’unico strumento esistente per prevenire il contagio e auspicando che esso possa al più presto esser somministrato anche alle altre fasce della popolazione per favorirne il ritorno alla normale e precedente socialità, porgo cordiali saluti».