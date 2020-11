Torella, termoscanner nell’edificio che ospita la primaria e la secondaria

«L’Amministrazione del Comune di Torella del Sannio è lieta di comunicare l’avvenuta installazione ed il relativo funzionamento di un termoscanner presso l’edificio scolastico relativo alle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado sito in Via Sandro Pertini, n. 20. Si tratta di un tablet di ultima generazione che è in grado di rilevare sia la temperatura corporea di chi voglia fare ingresso negli edifici scolastici che l’assenza di mascherina di protezione e che, per via di tali specificità, risulta molto utile nel periodo di attuale emergenza dovuta al “covid-19”. L’ Amministrazione comunale di Torella del Sannio è la prima a dotare la propria scuola di uno strumento di tale tecnologia e a metterlo a disposizione di alunni, docenti e personale non docente proprio per salvaguardarne la salute cui è particolarmente sensibile. In tal modo il nostro Comune vuole manifestare la propria vicinanza e fattiva collaborazione a tutta la comunità scolastica a cui tiene a garantire una tranquilla e sicura vita scolastica proprio a partire dall’ingresso a scuola».