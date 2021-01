Torella, tamponi antigenici gratuiti e volontari: la richiesta arrivata al sindaco dalla minoranza

“Considerando quanto fatto già da diversi comuni è stato richiesto, via PEC e al sindaco di Torella del Sannio di attivare, su base volontaria, l’esecuzione di tamponi antigenici per la diagnosi del COVID-19.

Un’iniziativa una tantum – hanno dichiarato gli epsonenti di minoranza – che troverebbe la copertura finanziaria nell’importante avanzo di amministrazione a disposizione del Comune di Torella del Sannio, senza tralasciare la richiesta di compartecipazione ad ASREM, Protezione Civile e sponsor privati.

Sarà fondamentale infatti, per la riuscita del progetto, che il sindaco richieda la collaborazione e l’intervento dell’ASREM, sempre disponibile nei confronti dei cittadini molisani, dei medici di base, che operano in modo eccelente a Torella del Sannio, e della Protezione Civile.

Iniziativa su base volontaria (nessun obbligo) all’interno della quale assicurare la precedenza alle categorie a rischio (anziani, malati, ecc), ai dipendenti comunali e delle cooperative che prestano servizio per conto del Comune di Torella e ai cittadini che svolgono lavori a rischio (operatori sanitari e operatori del commercio e della somministrazione ad esempio).

Per le categorie meritevoli di precedenza è stato chiesto di programmare la ripetizione dei tamponi, sempre su base volontaria e gratuitamente, ogni 15 giorni.

MANCA POCO ALLA FINE DELL’EMERGENZA E POSSIAMO FARE QUESTO ULTIMO SFORZO, TUTTI INSIEME!“