Torella, nel prossimo Consiglio la proposta di intitolare la scuola Primaria e Secondaria alle sorelle Carmen e Wanda Conte

Una vita dedicata all’insegnamento e a Torella del Sannio, dalla formazione dei suoi giovani al recupero della sua memoria storica, attraverso instancabili ricerche e numerose pubblicazioni, spesso sostenute con proprie risorse economiche.

Queste alcune delle motivazioni che sono alla base della richiesta di intitolare la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, a Carmen Lucia Conte e Wanda Iris Conte che hanno insegnato per decenni, fino al pensionamento, nel plesso scolastico di Torella del Sannio.

Per molti resteranno sempre “Scuola elementare e Scuola Media” ma al di là della denominazione di certo per intere generazioni di torellesi le sorelle Conte, Carmen come insegnante alle elementari e Wanda come professoressa alle medie, saranno sempre sinonimo di scuola e formazione.

Scomparse a distanza di un anno, il 28 marzo 2018 Wanda e il 29 marzo 2019 Carmen, le sorelle Conte hanno lasciato un vuoto incolmabile e la mozione, che impegna il Sindaco e la Giunta a provvedere agli adempimenti burocratici e che andrà in votazione nel corso del prossimo consiglio comunale, sicuramente riceverà il voto unanime dell’assise comunale, considerando l’affetto e la stima ricevuto da tutti i torellesi.

L’auspicio è che l’intitolazione, che non riguarderà la Scuola dell’Infanzia e le altre strutture presenti nel plesso, possa avvenire prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, insieme all’inaugurazione di una scultura, da installare all’ingresso del plesso scolastico, che raffiguri le sorelle Conte al fine di ricordare, soprattutto alle future generazioni, il loro impegno per Torella e per i torellesi.