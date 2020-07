Torella, la maggioranza abbandona il Consiglio: la minoranza chiede l’intervento della Prefettura

“Un consiglio comunale richiesto il 18 marzo scorso, come previsto dallo Statuto e per affrontare al meglio l’emergenza COVID-19, ma non convocato nei tempi previsti e per cui la minoranza del gruppo “Torella nel Cuore” aveva chiesto l’intervento della Prefettura di Campobasso. In un momento di difficoltà – spiega il consigliere di minoranza Gianni Meffe – avevamo chiesto all’amministrazione comunale di intervenire a favore della popolazione e delle imprese, in modo tempestivo, ma evidentemente non per tutti questi erano e sono argomenti prioritari.

La Prefettura, che ringraziamo per il supporto che fornisce agli enti locali, aveva contattato l’amministrazione comunale, comunicandoci successivamente che nel Consiglio che si sarebbe tenuto a fine giugno era inserita, come punto all’ordine del giorno, la discussione delle nostre richieste.

Peccato che dopo aver concordato con il Presidente del Consiglio, con un leale spirito di collaborazione da parte nostra, la discussione delle mozioni e delle interpellanze al termine dei punti all’ordine del giorno i consiglieri di maggioranza, una volta terminati i punti riguardanti il bilancio e il DUP, hanno abbandonato la seduta prima di discutere le nostre proposte, le nostre mozioni e le nostre interpellanze.



Considerando la velocità con cui i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l’aula, dopo una breve e confusa dichiarazione del Vice Sindaco, è forte il pensiero che far venir meno il numero legale, per evitare il confronto su argomenti importanti per tutta la cittadinanza, sia stata una strategia ma ne chiederemo conto, anche di questo, nel prossimo consiglio comunale.

Di questa spiacevole pagina politica, che mortifica il ruolo del Consiglio comunale, resta, continua Meffe, il piacere di aver sentito un intervento del Vice Sindaco, Carmine Di Mario, che è stato il primo a manifestare preoccupazioni per il dibattito, chissà perché poi, in fondo cosa avremmo mai potuto dire? Di cosa avremmo potuto “accusare” la maggioranza? I punti da discutere erano interventi a favore della popolazione e delle aziende, come il rinvio e il taglio delle tasse, interventi a favore del turismo e della sicurezza, quindi perché questa sua decisione, condivisa poi da quasi tutti i consiglieri di maggioranza? Forse sapevano di essere in difetto in qualcosa?

Di certo dopo tre anni di disponibilità e di apertura al confronto da parte nostra il comportamento della maggioranza segna un punto di non ritorno, spiega il consigliere del gruppo “Torella nel Cuore”, e chi oggi ha tentato di evitare il confronto dovrà renderne conto sia ai cittadini che a noi consiglieri, perché prima o poi il consiglio sarà convocato e prima o poi ci saranno argomenti per i quali non potrà venire meno il numero legale sin da subito e dovranno scegliere se rispondere, se avranno qualcosa da dire, oppure non dire nulla.

Alla luce degli ultimi episodi, conclude Meffe, è più facile comprendere il perché l’amministrazione comunale sia contraria a trasmettere in diretta streaming il consiglio comunale, anche in un momento dove ormai tutto avviene utilizzando piattaforme come Zoom e GoToMeeting”.