Torella, il sindaco Lombardi: «Scuole sanificate e igienizzate»

«Il sottoscritto, Antonio Lombardi, in qualità di Sindaco del Comune di Torella del Sannio (CB) comunica che, in occasione della sospensione delle attività didattiche predisposta per i giorni 7, 8 e 9 Gennaio 2021 e motivata da lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole di ogni ordine e grado site nel nostro Comune, si è proceduto anche a sanificare e igienizzare i suddetti locali per garantire una ripresa delle attività didattiche che sia sicura e soprattutto “covid free”. Sempre nell’ambito di tale intento e per garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva, codesta Amministrazione ha provveduto a sottoporre a sanificazione anche gli scuolabus adibiti al trasporto degli alunni e a sottoporre a tampone rapido (tramite apposita convenzione stipulata con l’Istituto Ospedaliero “Gemelli Molise” di CB) tutto il personale costituito dagli autisti e dai collaboratori scolastici. Ad oggi sono lieto di comunicare che tutti i tamponi sono risultati negativi e di rassicurare i genitori degli alunni che frequentano le scuole di Torella del Sannio circa il controllo dell’evolversi della situazione epidemiologica».