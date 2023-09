Torella del Sannio, successo per il 15esimo raduno Fiat 500 e auto d’epoca

«Aver iniziato tanti anni fa è stato semplice – si legge in un post della Pro loco “Tre Torri” Torella del Sannio – ma riuscire ad organizzare ogni anno sempre al meglio, poter ricevere i vostri complimenti è motivo di grande orgoglio e soddisfazione! Ringraziamo di cuore gli artefici dei nostri raduni, Tommaso e Mario Iannacone, perché dalla loro passione è nato tutto questo e senza i quali non sarebbe possibile nulla di tutto ciò. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la consueta disponibilità e messa a disposizione per tutte le nostre iniziative e manifestazioni. Ringraziamo tutti i nostri concittadini, l’intero paese e le sue attività commerciali per la pazienza e comprensione del disagio arrecato a traffico e circolazione, viste le tante auto iscritte e i tanti partecipanti. Ringraziamo la parrocchia di San Carlo Borromeo di Acquevive di Frosolone per la magnifica accoglienza ricevuta per il giro aperitivo. Ringraziamo ACI Club Molise per la collaborazione e il supporto all’evento, nonché la loro presenza con noi per l’intera giornata.

Ringraziamo tutti i club 500 presenti: Club 500 Torella del Sannio, Club 500 Campobasso, Club 500 Trivento, Club 500 Er Pistone; e tutti i partecipanti per conto proprio. Ultimi non per importanza, ringraziamo tutti dal servizio scorta, alla cucina, alla biglietteria tutti i volontari e i soci pro loco che rendono possibile la logistica, l’accoglienza, e la realizzazione del pranzo della giornata per così tante persone, e con una qualità gastronomica eccezionale. Ringraziamo il nostro compaesano Domenico Meffe per l’omaggio della splendida torta ricordo. Chiediamo scusa e ringraziamo tantissimo tutte le persone che in questo momento magari ci sono sfuggite, ma siete tanti. Vi diamo appuntamento al 2024 per la 16^edizione».

FOTO PAGINA FACEBOOK PRO LOCO “TRE TORRI” TORELLA DEL SANNIO