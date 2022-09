Torella del Sannio, il Sindaco Meffe invita i consiglieri di minoranza ad un sopralluogo congiunto e ad un primo confronto

Durante l’ultima campagna elettorale la parola “condivisione” è stata più volte pronunciata dal Sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe, e dopo le iniziative per condividere le idee progettuali per la riqualificazione dell’area urbana ecco anche l’invito alla minoranza comunale.

«Dopo tre mesi di mandato ci sono già una serie di argomenti su cui confrontarsi con la minoranza – spiega Meffe – situazioni che sicuramente conoscono bene, considerando che due di loro sono reduci da cinque anni di amministrazione di maggioranza, ma che credo sia giusto affrontare dopo un sopralluogo congiunto sul territorio e presso le strutture di proprietà comunale.

Un invito al confronto che ritengo fondamentale per condividere informazioni e discutere di cose concrete, per il bene dei cittadini torellesi.

Non abbiamo trovato una situazione facile e di certo la crisi energetica ha aggravato la situazione, ma quel che conta è trovare soluzioni – afferma il Sindaco – e auspico di poter contare anche sul contributo fattivo della minoranza. Un confronto che però non può non partire – conclude Meffe – da una presa d’atto dello stato iniziale.»