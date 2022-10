Torella del Sannio ha intitolato una scalinata al partigiano Nicolangelo Ciamarra

Nicolangelo Ciamarra, nato a Torella del Sannio nel 1923, era un Carabiniere in servizio presso la caserma di Cavour (To). Dopo aver assistito all’impiccagione di un giovane partigiano innocente (Alfredo Sforzini), da parte dei nazisti, decise di disertare l’arma e di arruolarsi nella iv brigata garibaldi dei partigiani, con il nome di battaglia Silvio.

In seguito a una delazione, venne catturato e deportato presso il campo di sterminio di Mauthausen (in Austria).

Ridotto a larva umana (35kg), venne liberato dagli americani il 5/5/45.

Il comune di Torella del Sannio gli ha intitolato una scalinata che porta alla pizza principale del paese.