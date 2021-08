Torella del Sannio, chiusura dei locali a mezzanotte. Il consigliere Meffe chiede la revoca immediata dell’ordinanza sindacale

Un’ordinanza approvata solo ieri, 10 agosto, e valida fino al 12 settembre, ma che ha fatto già molto discutere quella emanata dal Sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi, che ha imposto ai locali la chiusura alle 00:00, dalla domenica al giovedì, e all’ 1:00 il venerdì e il sabato.

Per Gianni Meffe, consigliere comunale di minoranza, obbligare delle attività già colpite duramente dalla pandemia a chiudere a mezzanotte nel periodo per loro più importante è assurdo e rappresenta, ancora una volta, una scarsa sensibilità del sindaco e della sua amministrazione nei confronti dei problemi reali delle imprese e dei cittadini. Farlo poi senza nemmeno un giorno di preavviso, considerando l’anomalia di un’ordinanza emanata il 10 agosto e valida dallo stesso giorno, e senza affiggere la stessa nei locali interessati, ha rappresentato la ciliegina sulla torta di un gravissimo errore amministrativo, considerando tra l’altro che le stesse attività hanno provveduto ad acquistare importanti quantitativi di prodotti, soggetti anche a scadenza, tenendo conto delle ferie dei fornitori e dell’affluenza calcolata con chiusure tardive.

La validità di un’ordinanza immediatamente esecutiva, spiega il consigliere Meffe, lascia molti dubbi dal punto di vista amministrativo, considerando che anche nei momenti più difficili della pandemia le stesse entravano in vigore almeno dal giorno successivo. Tuttavia senza avventurarsi in ambiti che rischierebbero solo di rappresentare ulteriori costi per la comunità torellese ho chiesto al Sindaco il superamento immediato della sua ordinanza n.19, attraverso l’approvazione di una nuova che porti almeno alle ore 02:00 la chiusura delle attività commerciali, riservando comunque a chi ha esigenze particolari, dovute alla tipologia di servizio offerto, eventuali ed ulteriori deroghe temporanee.

Mi è dispiaciuto molto leggere nell’ordinanza n. 19 che la decisione sia stata dettata dalla necessità di “preservare il decoro e la sicurezza pubblica”, continua l’esponente del gruppo “Torella nel Cuore”. Ritengo questa affermazione lesiva nei confronti dei cittadini di Torella e di tutti coloro che investono, tra mille difficoltà, nel nostro comune e che sono attenti sia al decoro che alla sicurezza. Un’attenzione di certo maggiore rispetto a quella del comune che fa trovare i suoi spazi pubblici, come l’area di sosta lungo il tratturo, in pessime condizioni e che continua a non dare seguito alle nostre richieste di installazione dei dossi, nel centro abitato, e della videosorveglianza.

I torellesi e chi proveniente da altri comuni che ha deciso di aprire da noi la propria attività meritano rispetto e se c’è qualche problema è compito di chi amministra non approvare provvedimenti generalizzati e assumersi le proprie responsabilità, andando oltre le cosiddette e generiche “colpe di qualcuno”. Siamo un paese che ormai è prossimo a scendere sotto quota 700 abitanti e bisognerebbe ringraziare e incentivare il dinamismo imprenditoriale che abbiamo a Torella, invece questa amministrazione fa di tutto per non farlo.

Ieri è arrivata l’ordinanza per la chiusura dei locali a mezzanotte ma non dimentichiamoci l’assenza di riduzioni delle tasse comunali, come fatto da molti altri comuni e come da noi minoranza richiesto ad ogni consiglio utile, e l’incredibile ritardo nell’erogazione dei fondi governativi, a favore delle imprese locali, per fronteggiare la crisi dovuta al Covid 19 e relativi all’annualità 2020. Fondi già incassati dal comune ma non ancora liquidati ai richiedenti, che di certo non possono attendere tempi così lunghi per l’espletamento di semplici istruttorie amministrative.

Tornando all’ordinanza n.19, spiega il consigliere, è importante superarla anche per garantire momenti di socializzazione dopo mesi di lockdown e chiusure forzate degli spazi di aggregazione, che hanno influito in modo negativo sui rapporti umani. Poi è giusto e doveroso predisporre dei controlli per garantire il rispetto delle regole, impiegando anche la polizia municipale attraverso l’autorizzazione di prestazioni lavorative straordinarie e serali, ma non si può agire ritenendo a priori che le regole non vengano rispettate.

Auspico, conclude Meffe, che il sindaco dia seguito sin da subito alla mia richiesta e che i torellesi conservino la memoria di queste scelte amministrative, quelle fatte e quelle non fatte, che penalizzano Torella e che sono dovute anche ad una assenza, da parte del sindaco, nella vita del paese. Assenza che forse verrà colmata con l’avvicinarsi delle elezioni ma credo che questi ormai quattro anni e mezzo abbiano ben palesato la differenza tra il limitato impegno richiesto in campagna elettorale, un mese e poco più, e quello, quotidiano e costante, richiesto dall’amministrare.